14:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Верратти и Матюиди посетили ночной клуб перед игрой с "Барселоной"

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Полузащитники "ПСЖ" Марко Верратти и Блэз Матюиди были замечены в одном из ночных клубов Парижа перед ответной игрой с "Барселоной" (1:6), сообщает L’Equipe. Частная вечеринка была организована в понедельник вечером известной певицей Рианной.

По словам свидетелей, оба футболиста покинули мероприятие после полуночи, а уже утром отправились с командой в Барселону на игру. Напомним, что каталонский клуб разгромил соперника со счетом 6:1 (6:5 по сумме встреч) и смог пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

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Материалы REN-TV

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