23:28 2 мая | Футбол — Лига чемпионов

Вайналдум забил 130-й мяч "Ливерпуля" в сезоне-2017/18

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Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум стал автором 130-го гола команды в сезоне-2017/18. Юбилейный мяч хавбек забил в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (2:2 к 75-й минуте). В общей сложности "красные" в этом сезоне забили 80 мячей в премьер-лиге, 4 - в Кубке Англии и 46 - в Лиге чемпионов.

Самыми результативными матчами для команды Юргена Клоппа в этом сезоне стали игры против "Марибора" и "Спартака" в группе E Лиги чемпионов. Словенский и российский клубы пропостили по семь безответных мячей.

Рома - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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sidnet78

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