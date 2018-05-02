Вайналдум забил 130-й мяч "Ливерпуля" в сезоне-2017/18

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум стал автором 130-го гола команды в сезоне-2017/18. Юбилейный мяч хавбек забил в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (2:2 к 75-й минуте). В общей сложности "красные" в этом сезоне забили 80 мячей в премьер-лиге, 4 - в Кубке Англии и 46 - в Лиге чемпионов.

Самыми результативными матчами для команды Юргена Клоппа в этом сезоне стали игры против "Марибора" и "Спартака" в группе E Лиги чемпионов. Словенский и российский клубы пропостили по семь безответных мячей.