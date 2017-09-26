Валерий Кечинов: "Не жду от "Спартака" чего-то очень яркого"

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Кечинов считает, что повышенная мотивация на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" должна помочь игрокам красно-белых, которые получали мало игровой практики. По мнению шестикратного чемпиона России, поддержка болельщиков может помочь команде Массимо Карреры в предстоящей игре.

В шести последних матчах чемпионата России "Спартак" одержал одну победу, потерпев два поражения и трижды сыграл вничью. В 1/16 финала Кубка России красно-белые обыграли "Кубань" (2:0).

- Если брать последние результаты и игру "Спартака", а также те потери, которые понесла команда – я имею в виду травмы футболистов – то я не жду от "Спартака" чего-то очень яркого, - цитирует "Р-Спорт" Кечинова. - Но сейчас шанс появляется у тех футболистов, которые получали мало игровой практики. С той мотивацией, которая должна быть у игроков, можно горы свернуть. Сегодня нужна полная самоотдача, необходимо прыгнуть выше головы. Только с таким настроем возможен положительный результат.

У игроков есть возможность проявить себя на таком уровне, чтобы их увидела вся Европа. Думаю, они должны настроиться и собраться на эти игры. Помню себя, когда я играл в Лиге чемпионов – мне даже настраиваться было не нужно на эти матчи. Тот же Попов уже должен на себя взять бремя лидера, Луиз Адриану, если будет в порядке, тоже должен весь свой опыт использовать сегодня. Вера есть, мы переживаем за команду. Еще в прошлом сезоне она показывала прекрасный футбол.

Когда болельщики погонят вперед, это может помочь. Но нельзя допускать таких ситуаций как в игре с "Анжи", когда пять футболистов соперника выходят на одного защитника. Здесь нужно с умом подходить – если побежать вперед всей командой, "Ливерпуль" накажет. Там есть мастера, которые могут решить результат в одиночку.

Напомним, матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.