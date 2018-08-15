Валерий Гладилин: "К русским игрокам "Спартака" претензий нет, а вот к Каррере и легионерам есть вопросы"

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин отметил, что после вылета команды из Лиги чемпионов менять Массимо Карреру не нужно. Но в то же время у него есть вопросы к итальянцу по составу, выпущенному на поле в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – по сумме двух матчей).

- Нужны ли "Спартаку" сейчас кардинальнее перемены в виде смены тренера?

- Смена не нужна, просто Каррере надо опуститься на землю, стабилизировать состав. Иначе команда потеряет много очков и в чемпионате России. У Карреры есть опытный, хороший состав, на него и надо полагаться. Экспериментировать можно в процессе, когда пошла игра, а у "Спартака" она пока не идет.

- Как можно оценить вылет из Лиги чемпионов: это несчастный случай или объективный факт?

- Здесь целый ряд ошибок. "Спартак" и потенциально, и по качеству игры сильнее ПАОК. И то, что он не смог реализовать это преимущество, надо рассматривать из двух матчей. В первом красно-белые вели 2:0, а потом отдали инициативу и проиграли. Во второй встрече нужно было побеждать. Они начали играть хорошо, активно, а потом мы увидели безответственные, непрофессиональные действия Адриану, который нарушил правило, хотя не должен был этого делать. Это не его работа. А он оставил команду вдесятером в ситуации, когда нужно была только победа.

"Спартак" оказался в очень тяжелом положении. Но даже из этой ситуации ребята должны были достойно выйти. Были моменты, когда они могли забить. Счет 1:0 устраивал "Спартак". Но могу сказать, что все четыре легионера находятся в плохом состоянии: Адриану, Промес, Фернанду и Зе Луиш. А они нужно были для Лиги чемпионов. Последний, видимо, вообще не в тех кондициях, хотя он старается. Был момент, когда Зе Луиш вдвоем с Глушаковым вышел на ворота. Отдай пас Денису, и он бы остался один на один с вратарем. Зе не в форме, как и все эти легионеры. Они злятся, на кого-то обижаются, поэтому идут ошибки.

К россиянам претензий нет. Они есть к Каррере - по выбору состава. Хорошо сыграл Максименко, Зобнин, Глушаков. Они выложились на сто десять процентов. Каррера ставит Ташаева, а он не готов для Лиги чемпионов. Это пока игрок московского "Динамо" или для выхода на замену. Есть Самедов, опытный футболист, прошедший чемпионат мира. Что касается Адриану, у него и в первом матче не шла игра. Он был заменен. Значит, надо было менять и тактику. Здесь вина Карреры. Выбор состава – это его прерогатива. Линия атаки была построена неправильно, хотя и защита сыграла нормально, и вратарь отлично. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)