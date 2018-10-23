"Валенсия" без Черышева сыграла вничью с "Янг Бойз"

"Валенсия" и "Янг Бойз" сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). В составе испанского клуба голом отметился нападающий Миши Батшуайи, у швейцарцев отличился форвард Гийом Оаро.

Отметим, что российский форвард "Валенсии" Денис Черышев не попал в заявку на этот матч из-за травмы.

После трех туров "Валенсия" набрала два очка и расположилась на третьем месте в группе H, "Янг Бойз" с одним баллом занимают четвертую строчку.

Лига чемпионов

Группа H

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Валенсия" (Испания) - 1:1 (0:1)

Голы: Батшуайи, 26 (0:1). Оаро, 55 - с пенальти (1:1).

"Янг Бойз" (Швейцария): Вельфли, фон Берген, Бенито, Мбабу, Сулеймани (Нгамале, 74), Саного, Соу, Фасснахт (Бертоне, 85), Лаупер, Оаро (Нсаме, 79), Ассале.

"Валенсия": Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья (Кокелен, 70), Солер, Родриго, Батшуайи, Торрес (Гамейро, 66).

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 8. Мбабу, 42. Солер, 77.

Судья: Трейманис (Латвия).

23 октября. Берн. Стадион "Stade de Suisse Wankdorf".

Все о Лиге чемпионов - здесь