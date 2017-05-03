Вадим Васильев: "Надеюсь, судья будет на этот раз объективнее"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев надеется на объективное судейство в полуфинале Лиги чемпионов с "Ювентусом". Он вспомнил последнюю встречу с туринцами в этом турнире, когда "Ювентус" прошел дальше благодаря спорному решению судьи.

– Мы стали увереннее, чем тогда, – цитирует La Gazzetta dello Sport Васильева. – В апреле 2015 года нас выбил пенальти, которого не было. Но даже тогда я сказал, что мы не нуждаемся в помощи арбитров. Ставки высоки. Надеюсь, арбитр будет на этот раз более объективен. "Ювентус" стал сильнее, но и мы тоже. У туринцев больше опыта, поэтому они фавориты. У нас же даже для Фалькао это первый полуфинал Лиги чемпионов в карьере. Четыре года назад мы играли во втором дивизионе Франции, а сейчас – здесь.

Матч "Монако" - "Ювентус" состоится сегодня, 3 мая, начало встречи - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.