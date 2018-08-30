Вадим Васильев: "Монако" нужно время, чтобы заиграть на максимальном уровне"

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев ответил на вопрос о перспективах команды в нынешнем сезоне и, в частности, в Лиге чемпионов.

- Я уверен, что у этой команды есть очень высокое качество. Все игроки очень высокого уровня. Но когда в команде происходит столько изменений, нужно время, чтобы она заиграла на своем максимальном, оптимальном уровне, - сказал Васильев. - Вопрос в том, сколько времени на это понадобится. На этот вопрос никто не знает ответа. Будем работать, чтобы на это понадобилось как можно меньше времени. (Игорь РАБИНЕР)

"Монако" сыграет в группе А, где их соперниками будут "Атлетико", "Боруссия" и "Брюгге".

Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп