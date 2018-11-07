Вадим Евсеев: "Критиковать Семина за четыре поражения в Лиге чемпионов? Шансы были в каждой игре"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Вадим Евсеев прокомментировал "СЭ" вчерашнее поражение железнодорожников от "Порту" (1:4) в 4-м туре Лиги чемпионов. Москвичи проиграли все четыре матча турнира.

- Все неудачи "Локо" носили разный характер, - считает Евсеев. - В начале сентября Семин говорил, что надо, чтобы игроки в одном физическом состоянии подошли к матчам. Сейчас возникли другие проблемы. Юрий Палыч уже объяснял, что ошибок на таком уровне не прощают.

- Одной из проблем можно назвать то, что "Локо" переполнен возрастными игроками?

- Нет, нельзя. Дело в том, что команда ни одну игру не провела в оптимальном сочетании обороны. То травмы мешали, то карточки.

- Много критикуют Семина. Это оправдано?

- А критиковать за что?

- За четыре поражения в ЛЧ.

- Шансы были в каждой встрече. С "Шальке" выглядели хорошо, как и с "Порту", но не использовали свои моменты. Понятно то, что клуб давно не выступал на таком турнире, и подобного опыта у многих футболистов нет. Но команда должна расти. Вот через такие матчи и такие турниры она будет развиваться.

- Летние приобретения себя оправдывают?

- А какие могут быть проблемы, если Хеведес чемпион мира? Если Крыховяк был в "Севилье", основной в сборной Польши. До этого выступал в "ПСЖ", в Англии. Гжегож соответствует своему уровню и показывает хороший результат.

Смолов еще весной был основным игроком сборной. Дайте время. Два месяца назад говорили, что Семина снимать надо. Сейчас команда идет на втором месте, и начали писать, что "Локомотив" может создать проблемы "Зениту". (Арман Мкртчян)

Все о Лиге чемпионов – здесь.