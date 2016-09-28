В матче с "Ростовом" букмекеры отдают предпочтение ПСВ

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Ростов" принимает ПСВ. Начало встречи в 21:45.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – ПСВ

Коэффициенты Winline: П1 3,06 – Н 3,23 – П2 2,48

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:

Счет – 1:1. "У "Ростова" есть возможность набрать первые "лигочемпионские" очки в истории. ПСВ - не самый грозный соперник. Тем более ростовчане уже выбили из розыгрыша “Андерлехт” и “Аякс”, а по уровню они примерно сопоставимы".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:1. "Думаю, нелегко будет “Ростову”, в гости к которому едет дерзкий ПСВ. Тем лучше для российского клуба: матч с “Баварией” забыт как страшный сон, а голландцы выглядят идеальным соперником для набора трех очков".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – ПСВ.

Прямая трансляция матча "Ростов" – ПСВ – в среду, 28 сентября, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы

"Ростов": Джанаев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун.

ПСВ: Зут, Бренет, Изима-Мирен, Морено, Виллемс, Преппер, Гуардадо, Хендрикс, Перейро, де Йонг, Нарсингх.

Потери: - - Локадиа (травм.).