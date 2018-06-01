В Киеве в день финала ЛЧ в гостиницах и кафе было потрачено почти 2 миллиона долларов

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что болельщики в день финала Лиги чемпионов оставили в столичных гостиницах и ресторанах около 50 миллионов гривен (1,9 миллион долларов).

- Мы все, что могли, сделали. Все, кто к нам приехал, были поражены и довольны, - сказал Кличко в эфире канала "1+1". - Киевляне, думаю, тоже довольны. Только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 миллионов гривен.

Финал Лиги чемпионов прошел 26 мая. "Реал" обыграл "Ливерпуль" (3:1), выиграв трофей в третий раз подряд.