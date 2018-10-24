Установлены личности всех пострадавших перед матчем "Рома" - ЦСКА

Установлены личности всех пострадавших при обрушении эскалатора в метро Рима перед матчем Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА, среди них есть также граждане Украины, сообщили "РИА Новости" в посольстве РФ в Италии. Также посольством была открыта горячая линия в связи с инцидентом.

"Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты, прибывшие в две римские больницы, куда были доставлены раненые, также выяснили, что среди них есть граждане Украины", – сказал представитель посольства.

Напомним, в результате обрушения эскалатора на станции римского метро "Репубблика" получили травмы и были госпитализированы 19 россиян, двое отказались от госпитализации. Кроме того, двум россиянам были сделаны операции.