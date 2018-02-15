Унаи Эмери: "Счет 1:3 не отражает события на поле"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после поражения от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команда заслуживала большего. По его мнению, исход встречи решили мелочи.

- "ПСЖ" провел хороший матч, очень хороший матч, - цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. - Мы заслуживали лучшего. Я с оптимизмом жду ответный матч. У нас были моменты. Да, счет 1:3, но он не отражает события на поле.

С таким результатом тяжело смириться. Игроки хорошо проявили себя. Возможно, нам не хватало последнего паса, но в любом случае я считаю, что мы заслужили лучший результат, если посмотреть на качество игры. Исход матча решили мелочи.