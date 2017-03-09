Унаи Эмери: "ПСЖ" упустил огромную возможность"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6) подчеркнул, что команда упустила большую возможность. Испанский специалист посетовал и на решения арбитра, назначившего пенальти в концовке встречи. В Париже французская команда разгромила каталонцев со счетом 4:0, но не прошла в четвертьфинал по итогам двух игр.

– Мы упустили огромную возможность, – приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери. – В первом тайме мы сами виноваты – не прессинговали как следует и мячом распоряжались неудачно. Мы слишком глубоко оборонялись, поэтому у "Барселоны" было много моментов. Мы сами виноваты.

Во втором тайме "ПСЖ" играл спокойнее и увереннее. Команда заметно прибавила и имела шанс сделать счет 3:2. Решения арбитра были не в нашу пользу, и мы потеряли все на последних минутах. "Барселона" способна на такое. Им было нечего терять.