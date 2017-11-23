Унаи Эмери: "ПСЖ" провел достойный матч, но было бы лучше, если не пропустил"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Селтиком" (7:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда еще не решила задачу занять первое место в группе. Напомним, что французов и "Баварию" разделяют три очка.
– Мы довольны результатом, но все равно есть к чему стремиться, – цитирует L`Equipe Эмери. – Это был достойный матч, но, если бы не пропустили – было бы куда лучше. У нас есть задача стать первыми в группе, и она еще не решена. Впереди матч с "Баварией", они способны создать трудности.
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romalabamo
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