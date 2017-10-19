Унаи Эмери: "После первого гола "ПСЖ" на некоторое время потерял нить игры"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Андерлехтом" (4:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что доволен индивидуальной игрой своих футболистов. Однако специалист считает, что команде нужно прогрессировать в командной игре.

– Я доволен индивидуальной игрой футболистов, но прогресс должен быть достигнут с точки зрения командной игры, – цитирует сайт УЕФА Эмери. – В матчах такого плана важно улучшать мелкие детали. Первый тайм был не совсем идеален с точки зрения контроля мяча, но во втором тайме мы нашли баланс и соблюдали игровую дисциплину. Мы прекрасно начали матч, забив уже на третьей минуте, но затем потеряли нити игры на некоторое время.