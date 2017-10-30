Унаи Эмери: "Мы уважаем всех соперников. Это касается и "Андерлехта"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Андерлехта" вспомнил, как в сезоне-2013/14 бельгийская команда не позволила французам одержать четвертую подряд победу в турнире. Испанский специалист подчеркнул, что уважает соперника.

После трех туров парижане занимают первое место в группе B, набрав 9 очков. Отрыв от расположившейся на второй строчке "Баварии" составляет 3 балла.

- У "Андерлехта" богатая история и большой опыт, - цитирует официальный сайт УЕФА Эмери. - Три-четыре года назад "ПСЖ" был в группе с "Андерлехтом" и имел девять очков после трех туров. Команда могла выиграть четвертый матч кряду, но домашняя встреча завершилась вничью - 1:1. Мы уважаем всех соперников. Это касается и "Андерлехта.

Мбаппе? Я проанализировал его десять матчей в нашем клубе. Он сделал выбор стать нашим игроком на долгие годы, расти вместе с командой. Это нормально, если случается матч, в котором ты сыграл не так, как хотелось бы. Однако до этого он провел множество встреч на превосходном уровне. При этом у нас хватает игроков, кто навязывает конкуренцию и может тебя подменить. В целом же я доволен тем, как у Кильяна складываются дела.

Матч "ПСЖ" - "Андерлехт" состоится 31 октября в Париже. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.