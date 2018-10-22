Уле Гуннар Сульшер: "Ювентус" после покупки Роналду - неизбежный фаворит Лиги чемпионов"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер перед матчем англичан против "Ювентуса" в Лиге чемпионов назвал туринцев главными фаворитами еврокубка. Норвежец вспомнил, как за "МЮ" играл нынешний лидер атак "Юве" Криштиану Роналду.

- Когда он приехал в Англию, он был просто мальчишкой, но он сказал нам, что он будет лучшим в мире, - цитирует Football Italia Сольскьяера. - Мы думали, что он сошел с ума, но это было правдой. Я никогда не встречал профессионала подобного ему. Алекс Фергюсон очень его любил.

"Ювентус" - фаворит Лиги чемпионов? Да, это неизбежно, с Криштиану на острие атаки.