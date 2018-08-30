УЕФА призывают не разводить команды из России и Украины при жеребьевках

Международная организация Sport for all подготовила обращение к УЕФА, в котором говорится, что клубы из России и Украины не должны разводить при жеребьевках еврокубков. По мнению авторов заявления, это выстраивает дополнительные барьеры между Москвой и Киевом.

– Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу, — заявил "Известиям" глава организации Янис Кузинс. — Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа.

Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков и все прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна.

Отметим, в УЕФА заверили, что ближайшие жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут с сохранением принципа разведения двух стран. В ЛЧ от России будут выступать "Локомотив" и ЦСКА, от Украины - "Шахтер".