Третий финал подряд! "Реал" повторил рекорд "Милана" и "Ювентуса" в Лиге чемпионов

"Реал" стал первым финалистом розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18. В полуфинальном противостоянии с "Баварией" мадридцы победили (2:1, 2:2). Для них это третий подряд выход в финал турнира. В предыдущих сезонах они выиграли оба финальных матча (1:1, пенальти - 5:3 с "Атлетико" в 2016 году и 4:1 с "Ювентусом" в 2017-м).

"Реал" повторил рекорд Лиги чемпионов - ранее в три финала подряд попадали два итальянских клуба: "Ювентус" с 1996 по 1998 год и "Милан" - с 1993 по 1995-й. Однако оба клуба выиграли только по одному решающему матчу. Туринцы победили в первом финале (1:1, пенальти - 4:2 с "Аяксом"), после чего они дважды уступили (1:3 "Боруссии" Дортмунд и 0:1 "Реалу"). "Милан" сперва проиграл "Марселю" (0:1), затем разгромил "Барселону" (4:0), после чего уступил "Аяксу" (0:1).

С учетом Кубка европейских чемпионов, разыгрывавшегося вместо Лиги чемпионов до 1992 года, это четвертый подобный случай. Ранее по меньшей мере в трех финалах подряд играли "Бавария" (три финала 1974-1976, три победы), "Аякс" (три финала 1970-1972, три победы), а также "Реал", выигравший пять первых розыгрышей Кубка чемпионов подряд (1956-1960).