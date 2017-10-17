Тренер "Марибора": "Ливерпуль" сильнее "Спартака"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что с помощью болельщиков его подопечные попробуют атаковать ворота английской команды. По мнению наставника, в матче с москвичами этот ход сработал.

- Нас ждет игра с классным соперником, - приводит пресс-служба словенцев слова Миланича. - Да, мы являемся аутсайдерами, но мы должны действовать храбро и пытаться атаковать. Как в матче со "Спартаком". Там нам удалась концовка при поддержке болельщиков. Понятно, что "Ливерпуль" сильнее "Спартака", поэтому мы должны сыграть еще лучше. Фанаты нам помогут атаковать, они наш 12-й игрок. Главное, не допускать ошибок в обороне.