Тренер "Базеля" - о победе над ЦСКА: "Вся борьба впереди"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики подчеркнул, что его команда хорошо подготовилась к матчу группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (2:0). При этом специалист призвал не преувеличивать значение этой победы.

– Горды этой победой, но понимаем, что выполнили лишь часть задачи, – сказал Вики. – Вся борьба впереди. Подготовились к матчу хорошо, изучили игру ЦСКА, и наш план по разрушению атак армейцев сработал. Затем соперник перестроился, старался сравнять счет. И мы, разумеется, должны были пользоваться свободными зонами в его обороне. Но получилось только в самой концовке. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"