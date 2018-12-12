"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" присоединилсь к командам, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов

После первого игрового дня 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов определилась первая половина участников плей-офф. При жеребьевке, команды, вышедшие с первых мест, будут сеяными, а занявшие вторые места – несеяными.

С первого места в 1/8 финала вышли дортмундская "Боруссия" (Германия), "Барселона" (Испания), "ПСЖ" (Франция) и "Порту" (Португалия). Со вторых мест вышли "Атлетико" (Испания), "Шальке" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия) и "Ливерпуль"​ (Англия).

Ранее также стало известно, что в плей-офф сыграют "Бавария" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), "Ювентус" (Италия") и "Манчестер Юнайтед" (Англия). Однако в заключительном туре станет известно, с какого места они попадут в 1/8 финала турнира.

Напомним, российские клубы третий год подряд не сумели выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. ЦСКА проиграл "Виктории" и потерял шансы на плей-офф, а ранее шансы потерял "Локомотив", проигравший четыре матча из четырех.

Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам