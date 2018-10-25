Томас Тухель: "Нескольких сотен миллионов евро, которые вы вложили, чтобы выиграть Лигу чемпионов? Мы сейчас не в ресторане!"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после ничьи с "Наполи" (2:2) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов был зол от вопроса одного из журналистов. Немецкого специалиста спросили, о том, делают ли большие финансовые возможности парижский клуб главным фаворитом турнира.

- Как насчет нескольких сотен миллионов евро, которые вы вложили, чтобы выиграть Лигу чемпионов?

- Я уже говорил об этом во вторник: вы сказали мне, что мы фавориты, и я ответил вам, что нет, – приводит Goal слова Тухеля. – Финансы? Ничего себе аргумент... Но весь над диалог выглядит немного странным. Мы сейчас не в ресторане! Вы просто задаете вопрос, я выражаю вам свое мнение, и вы его принимаете. Нет?

На что корреспондент ответил коротко: – Да.

Парижан от поражения спас гол Анхеля Ди Марии, еще один мяч в свои ворота забил Мариу Руй. У "Наполи" отличились Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс.

"Наполи" набрал пять очков и занимает второе место в группе С. У "ПСЖ" четыре очка и третье место. В следующем туре команды сыграют в Италии.

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