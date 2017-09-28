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06:48 | Футбол — Лига чемпионов

Томас Мюллер: "Бавария" не смогла правильно распорядиться пространством"


Нападающий "Баварии" Томас Мюллер​ после поражения от "ПСЖ"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) посетовал на быстро пропущенный гол. Также он отметил, что парижане после забитого гола предоставляли много пространства.

- Мы пропустили всего через 90 секунд после начала матча, определенно это не входило в наши планы, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - После этого они позволяли нам играть. Не знаю, было ли это их планом, давать нам столько пространства и возможностей подавать угловые. Но мы не смогли правильно распорядиться этим пространством. Поэтому у нас не получалось последовательно переходить из центра поля в атаку. После пропущенного гола это стало сложнее.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"

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https://fcbayern.com/ru/news/2017/09%5B2%5D/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%81%D0%B6

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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