Томас Мюллер: "Бавария" не смогла правильно распорядиться пространством"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер​ после поражения от "ПСЖ"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) посетовал на быстро пропущенный гол. Также он отметил, что парижане после забитого гола предоставляли много пространства.

- Мы пропустили всего через 90 секунд после начала матча, определенно это не входило в наши планы, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - После этого они позволяли нам играть. Не знаю, было ли это их планом, давать нам столько пространства и возможностей подавать угловые. Но мы не смогли правильно распорядиться этим пространством. Поэтому у нас не получалось последовательно переходить из центра поля в атаку. После пропущенного гола это стало сложнее.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"