Тимур Жамалетдинов: "Победный гол в Лиге чемпионов? Эмоции зашкаливают!"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, гол которого принес красно-синим победу в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:1), отметил характер армейцев. Отметим, что для 20-летнего россиянина это второй победный гол подряд – после забитого мяча в ворота "Амкара" (1:0) в игре 9-го тура чемпионата России.

– Матч получился довольно сложным, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Жамалетдинова. – Проигрывали по ходу встречи, потом удалось выровнять игру за счет забитого пенальти. Ну а затем проявили характер, забили второй мяч и довели дело до победы.

– Понравилась "Бенфика"? Многие ожидали от нее большего...

– В первую очередь – это мы сыграли хорошо. "Бенфика" – очень опытная команда, но она поменялась по сравнению с прошлыми сезонами. Многие лидеры ушли. Но и без них португальцы достаточно сильны. Сегодняшний матч тому подтверждение, они хорошо себя показали.

– Армейцы никогда не стартовали в группе Лиги чемпионов с победы. Плюс, как и в матче со "Спартаком", команда смогла переломить ход встречи и выиграть. О чем это говорит?

– О характере. Все знают, что у нас команда с характером.

– Как опишете свой гол?

– Витя Васин здорово принял и пробил. Мне удалось не залезть во "вне игры", а мяч отскочил в мою сторону. Оставалось только попасть по воротам.

– Ранее вы говорили, что гол в Лиге чемпионов будет чем-то необычным. Сейчас это свершилось, вы еще и победу принесли! Как себя ощущаете?

– Эмоции зашкаливают! Всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов и забить. Я очень рад. Надеюсь, что и в дальнейшем будем выступать успешно.