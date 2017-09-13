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18:03 | Футбол — Лига чемпионов

Тимур Жамалетдинов: "Победный гол в Лиге чемпионов? Эмоции зашкаливают!"

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Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, гол которого принес красно-синим победу в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:1), отметил характер армейцев. Отметим, что для 20-летнего россиянина это второй победный гол подряд – после забитого мяча в ворота "Амкара" (1:0) в игре 9-го тура чемпионата России.

 
Сегодня. Лиссабон. "Бенфика" - ЦСКА - 1:2. 71-я минута. Радость Тимура ЖАМАЛЕТДИНОВА.Русский Суарес. Кто принес ЦСКА победу в Лиссабоне

– Матч получился довольно сложным, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Жамалетдинова. – Проигрывали по ходу встречи, потом удалось выровнять игру за счет забитого пенальти. Ну а затем проявили характер, забили второй мяч и довели дело до победы.

– Понравилась "Бенфика"? Многие ожидали от нее большего...

– В первую очередь – это мы сыграли хорошо. "Бенфика" – очень опытная команда, но она поменялась по сравнению с прошлыми сезонами. Многие лидеры ушли. Но и без них португальцы достаточно сильны. Сегодняшний матч тому подтверждение, они хорошо себя показали.

– Армейцы никогда не стартовали в группе Лиги чемпионов с победы. Плюс, как и в матче со "Спартаком", команда смогла переломить ход встречи и выиграть. О чем это говорит?

– О характере. Все знают, что у нас команда с характером.

– Как опишете свой гол?

Витя Васин здорово принял и пробил. Мне удалось не залезть во "вне игры", а мяч отскочил в мою сторону. Оставалось только попасть по воротам.

– Ранее вы говорили, что гол в Лиге чемпионов будет чем-то необычным. Сейчас это свершилось, вы еще и победу принесли! Как себя ощущаете?

– Эмоции зашкаливают! Всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов и забить. Я очень рад. Надеюсь, что и в дальнейшем будем выступать успешно.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/timur-zhamaletdinov-emotsii-zashkalivayut/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kadokan

главное что бы корона не появилась

18:08