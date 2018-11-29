Тиагу Силва: "Победили "Ливерпуль", потому что выполнили установку на игру"

Защитник и капитан "ПСЖ" Тиагу Силва положительно оценил игру своей команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1), сообщает официальный сайт УЕФА. 34-летний брасильский футболист считает, что парижане правильно выполнили установку главного тренера Томаса Тухеля на игру.

– В чем секрет победы? Его нет. Мы просто упорно работали, чтобы победить, большую работу проделал тренерский штаб, который снабдил нас информацией, – цитирует Силву пресс-служба УЕФА.

Когда мы выходим на поле, знаем, что нам нужно сделать для победы. Иногда это бывает тяжело, а иногда полегче. В матче с "Ливерпулем" мы проявили отличный настрой и характер. Нам нужно продолжать в том же духе. Нужно упорно работать. Завтра мы отдохнем, восстановим силы. Дальше нужно сосредоточиться на матче с "Бордо", который тоже будет непростым.

В текущем сезоне Силва сыграл в 17 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.