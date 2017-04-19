Страшное падение Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси на 44-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" в столкновении с полузащитником Миралемом Пьяничем неудачно упал на газон. При падении высоко выпрыгнувший аргентинец, в которого врезался соперник, ударился головой и плечом об землю.

В итоге Месси получил рассечение и синяк под левым глазом. И при этом, по всей видимости, избежал более серьезных травм. Арбитр Бьорн Кайперс не наказал обидчика Месси, зато показал желтую карточку Неймару, который жестко сфолил на Пьяниче.

"СЭ" ведет трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус". Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу туринцев.