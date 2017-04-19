22:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Страшное падение Месси

Лионель МЕССИ после падения. Фото AFP Лионель МЕССИ после падения. Фото REUTERS Падение Лионеля МЕССИ. Падение Лионеля МЕССИ. Падение Лионеля МЕССИ. Падение Лионеля МЕССИ. Падение Лионеля МЕССИ. Лионель МЕССИ после падения.
Лионель МЕССИ после падения. Фото AFP
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси на 44-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" в столкновении с полузащитником Миралемом Пьяничем неудачно упал на газон. При падении высоко выпрыгнувший аргентинец, в которого врезался соперник, ударился головой и плечом об землю.

В итоге Месси получил рассечение и синяк под левым глазом. И при этом, по всей видимости, избежал более серьезных травм. Арбитр Бьорн Кайперс не наказал обидчика Месси, зато показал желтую карточку Неймару, который жестко сфолил на Пьяниче.

"СЭ" ведет трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус". Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу туринцев.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Очень плохой мальчик

Avon151281 Об траву синяк? Он и тут инопланетянин========================== как травка подрастет у тебя под окном,спрыгни головой вниз,проверь

22:50

Avon151281

Об траву синяк? Он и тут инопланетянин

22:44

xSive

Инопланетянена приземлили.

22:40

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