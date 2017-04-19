Кайперс не наказал обидчика Месси

На 44-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" арбитр Бьорн Кайперс ошибочно не вынес предупреждение Пьяничу, чей фол едва не привел к серьезной травме Месси. Игрок туринцев подсел под прыгнувшего соперника и подтолкнул его. В результате аргентинец упал, сильно ударившись лицом о газон.

При этом Кайперс правильно наказал желтой карточкой Неймара, решившего отомстить за партнера.

"СЭ" ведет трансляцию встречи. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.(Александр БОБРОВ)