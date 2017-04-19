22:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Неймар получил желтую карточку, отомстив за Месси

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Нападающий "Барселоны" Неймар получил желтую карточку в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

На 44-й минуте игры форвард столкнулся с полузащитником туринцев Миралемом Пьяничем. В предыдущем эпизоде в борьбе за верховой мяч с хавбеком Лионель Месси неудачно упал на газон.

Если "Барса" выйдет в полуфинал, Неймар пропустил первый матч из-за дисквалификации.

"СЭ" ведет трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус". Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу туринцев.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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