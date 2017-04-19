Неймар получил желтую карточку, отомстив за Месси

Нападающий "Барселоны" Неймар получил желтую карточку в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".
На 44-й минуте игры форвард столкнулся с полузащитником туринцев Миралемом Пьяничем. В предыдущем эпизоде в борьбе за верховой мяч с хавбеком Лионель Месси неудачно упал на газон.
Если "Барса" выйдет в полуфинал, Неймар пропустил первый матч из-за дисквалификации.
"СЭ" ведет трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус". Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу туринцев.
Incident with Neymar's yellow card #FCBJuve pic.twitter.com/yUO5767e3W– Serie A English (@SerieA_English) 19 апреля 2017 г.