Неймар получил желтую карточку, отомстив за Месси

Нападающий "Барселоны" Неймар получил желтую карточку в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

На 44-й минуте игры форвард столкнулся с полузащитником туринцев Миралемом Пьяничем. В предыдущем эпизоде в борьбе за верховой мяч с хавбеком Лионель Месси неудачно упал на газон.

Если "Барса" выйдет в полуфинал, Неймар пропустил первый матч из-за дисквалификации.

"СЭ" ведет трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус". Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу туринцев.