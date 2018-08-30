22:51 | Футбол — Лига чемпионов

Стали известны даты игр "Локомотива" в Лиге чемпионов

Удаленное расписание "Локомотива" в Лиге чемпионов. Фото ФК "Локомотив"
Удаленное расписание "Локомотива" в Лиге чемпионов. Фото ФК "Локомотив"

Стали известны даты матчей "Локомотива" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Красно-зеленые сыграют в группе D, где встретятся с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

Календарь выглядит так:

18 сентября: "Галатасарай" – "Локомотив"

2 октября: "Локомотив" – "Порту"

23 октября: "Шальке" – "Локомотив"

6 ноября: "Локомотив" – "Шальке"

27 ноября: "Локомотив" – "Галатасарай"

11 декабря: "Порту" – "Локомотив"

Отметим, что через несколько минут "Локомотив" удалил пост с расписанием.

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