Стали известны даты игр "Локомотива" в Лиге чемпионов

Стали известны даты матчей "Локомотива" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Красно-зеленые сыграют в группе D, где встретятся с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".
Календарь выглядит так:
18 сентября: "Галатасарай" – "Локомотив"
2 октября: "Локомотив" – "Порту"
23 октября: "Шальке" – "Локомотив"
6 ноября: "Локомотив" – "Шальке"
27 ноября: "Локомотив" – "Галатасарай"
11 декабря: "Порту" – "Локомотив"
Начнём в Стамбуле, а завершим в Порту. Это будет жарко! 🔥– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 августа 2018 г.
Вы с нами? 🤜🏼🤛🏼#СамыйЛучшийКоллектив #UCL pic.twitter.com/J8NmW3bXaL
Отметим, что через несколько минут "Локомотив" удалил пост с расписанием.