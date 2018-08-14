"Спартак" – ПАОК: прямая трансляция

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и ПАОК из Салоник. В первой игре победу одержали греки 3:2, хотя гости вели со счетом 2:0. Победитель сегодняшней встречи дальше за выход в группу встретится с победителем игры "Фенербахче" – "Бенфика". Матч "Спартака" и ПАОК состоится на "Открытие Арене" и начнется в 20.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – ПАОК.

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Прямая трансляция "Спартак" – ПАОК.