"Спартак" - фаворит матча с "Марибором" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком". Встреча в Словении начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Марибор" - "Спартак"

Прогноз Winline – П1 4.38 – Н 3.54 – П2 1.89

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Марибор" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Марибор" - "Спартак" – в среду, 13 сентября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Марибор": Ханданович - Милец, Шулер, Райчевич, Вилер - Каба, Врховец - Байде, Ахмеди, Бохар - Таварес.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Боккетти, Таски, Джикия, Комбаров - Пашалич, Фернанду, Глушаков - Луиз Адриану, Промес.

ПОТЕРИ: Захович (травма) - Зе Луиш, Зобнин, Тимофеев (все - травма), Таски (под вопросом).