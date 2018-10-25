СМИ: Перес хотел уволить Лопетеги после матча с "Викторией"

Президент "Реала" Флорентино Перес хотел уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги после матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с чешской "Викторией" (2:1), утверждает El Confidencial. По данным источника, Перес направлялся на базу команды, чтобы сообщить об отставке Лопетеги, когда его остановил спортивный директор Хосе Анхель Санчес. Они обсудили ситуацию в клубе и решили дождаться результата матча чемпионата Испании с "Барселоной".

Напомним, что "Реал" не знает побед на протяжении четырех последних туров ла лиги.