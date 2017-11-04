Симон Кьер: "Победа над "Спартаком" очень важна, выход в плей-офф Лиги чемпионов зависит только от нас самих"

Защитник "Севильи" Симон Кьер отметил, что победа над "Спартаком" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов была очень важна для его команды. Он также добавил, что теперь выход в плей-офф турнира зависит от самих игроков.

Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 5:1 в пользу "Спартака".

– Мы одержали очень важную победу над "Спартаком". Мы вернули контроль над своей судьбой, – приводит Aol слова Кьера. – Теперь выход в следующий этап Лиги чемпионов зависит только от нас самих, этого мы и хотели с самого начала.

Результат первого матча в России был безумным. Я знаю, что это кажется немного странным после поражения, но мы контролировали игру в течение долгого времени, и я даже забил гол. Мы спрашивали себя: "Что произошло?" Теперь мы изменили ситуацию в свою пользу и смогли реабилитироваться за разочаровывающее поражение. В раздевалке мы были очень рады, это была хорошая командная победа.

Напомним, после четырех туров "Севилья" занимает второе место в турнирной таблице, набрав семь очков и отставая от лидирующего "Ливерпуля" на один балл. У "Спартака" - пять очков, у "Марибора" - один.