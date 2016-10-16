Шведская бригада арбитров обслужит матч ЦСКА - "Монако"

Шведский арбитр Мартин Стрембергссон обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Монако", сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут соотечественники Даниэль Густавссон и Йоаким Амри Нильсон. Четвертым арбитром назначен Пер Брогевик, а Мохаммед аль-Хаким и Гленн Нюберг стали дополнительными судьями.

Игра на "Арене ЦСКА" состоится 18 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.