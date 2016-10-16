Шведская бригада арбитров обслужит матч ЦСКА - "Монако"

Шведский арбитр Мартин Стрембергссон обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Монако", сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут соотечественники Даниэль Густавссон и Йоаким Амри Нильсон. Четвертым арбитром назначен Пер Брогевик, а Мохаммед аль-Хаким и Гленн Нюберг стали дополнительными судьями.
Игра на "Арене ЦСКА" состоится 18 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.
П_о_в_а_р
А380726 Повар, ага, Мохаммед аль Хаким, так вообще родной брат :) ----------------------- Сводный. там шведская семья у родителев. Беженца приютили и...
13:52
А380726
Повар, ага, Мохаммед аль Хаким, так вообще родной брат :)
13:15
П_о_в_а_р
Родственники Вернблума. Европа продалась Гинеру.((
13:04