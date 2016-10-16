12:51 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Шведская бригада арбитров обслужит матч ЦСКА - "Монако"

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Шведский арбитр Мартин Стрембергссон обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Монако", сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут соотечественники Даниэль Густавссон и Йоаким Амри Нильсон. Четвертым арбитром назначен Пер Брогевик, а Мохаммед аль-Хаким и Гленн Нюберг стали дополнительными судьями.

Игра на "Арене ЦСКА" состоится 18 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

А380726 Повар, ага, Мохаммед аль Хаким, так вообще родной брат :) ----------------------- Сводный. там шведская семья у родителев. Беженца приютили и...

13:52

А380726

Повар, ага, Мохаммед аль Хаким, так вообще родной брат :)

13:15

П_о_в_а_р

Родственники Вернблума. Европа продалась Гинеру.((

13:04

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