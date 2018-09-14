"Шахтер" показал крота, "испортившего" газон в Харькове. Верите?

"Шахтер" представил нового талисмана команды. Как и раньше, маскотом клуба является крот.

Ранее клуб сообщил, что газон стадиона "Металлист" в Харькове, где команда проводит домашние матчи, "испортил" крот. Талисман пригласил болельщиков команд на стартовый матч в Лиге чемпионов против "Хоффенхайма". "Кроты" - это прозвище донецкого клуба.

Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится 19 сенября и начнется в 19.55 по московскому времени.

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