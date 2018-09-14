18:21 | Футбол — Лига чемпионов

"Шахтер" показал крота, "испортившего" газон в Харькове. Верите?

Кто испортил поле? Фото instagram.com/fcshakhtar/
Кто испортил поле? Фото instagram.com/fcshakhtar/
Обсудить
3

"Шахтер" представил нового талисмана команды. Как и раньше, маскотом клуба является крот.

Ранее клуб сообщил, что газон стадиона "Металлист" в Харькове, где команда проводит домашние матчи, "испортил" крот. Талисман пригласил болельщиков команд на стартовый матч в Лиге чемпионов против "Хоффенхайма". "Кроты" - это прозвище донецкого клуба.

Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится 19 сенября и начнется в 19.55 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

Обсудить
3
Материалы других СМИ
Загрузка...