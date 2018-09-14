"Шахтер" показал крота, "испортившего" газон в Харькове. Верите?

"Шахтер" представил нового талисмана команды. Как и раньше, маскотом клуба является крот.
Ранее клуб сообщил, что газон стадиона "Металлист" в Харькове, где команда проводит домашние матчи, "испортил" крот. Талисман пригласил болельщиков команд на стартовый матч в Лиге чемпионов против "Хоффенхайма". "Кроты" - это прозвище донецкого клуба.
Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится 19 сенября и начнется в 19.55 по московскому времени.
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Знакомьтесь, наш новый крот! Вы сможете увидеть его на матче #ШахтерХоффенхайм в Харькове 19 сентября. ----- Знайомтеся, наш новий кріт! Ви зможете побачити його на матчі #ШахтарХоффенхайм у Харкові 19 вересня.
Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 14 Сен 2018 в 6:44 PDT