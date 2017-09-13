"Шахтер" победил "Наполи", "Ман Сити" разгромил "Фейеноорд"

"Шахтер" обыграл "Наполи" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Счет открыл в первом тайме Тайсон, Факундо Феррейра удвоил преимущество донецкого клуба в начале второй половины. Аркадиуш Милик с пенальти смог отквитать один мяч.

В другом поединке группы F "Манчестер Сити" забил 4 безответных мяча "Фейеноорду" и возглавил квартет. Дубль оформил защитник Джон Стоунз, еще по разу отличились Серхио Агуэро и Габриэл Жезус.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа F

"Фейеноорд" (Голландия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:4 (0:3)

Голы: Стоунс, 2 (0:1). Агуэро, 10 (0:2). Габриэл Жезус, 25 (0:3). Стоунс, 63 (0:4).

"Фейеноорд": Джонс, Сен Жюст, Боттегин, ван дер Хейден, Нелом, Вилхена, Эль-Ахмади, Амрабат (Ларссон, 78), Бергхейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 71), Боэтиус.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Менди, Фернандинью (Сане, 72), Сильва (Делф, 67), Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Де Брейне, 15. Сен Жюст, 38. Крамер, 40. Вилхена, 40. Боттегин, 66.

Судья: Марчиняк (Польша).

Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

"Шахтер" (Украина) - "Наполи" (Италия) - 2:1 (1:0)

Голы: Тайсон, 15 (1:0). Феррейра, 58 (2:0). Милик, 72 - с пенальти (2:1).

"Шахтер": Пятов, Срна, Ордец (Хочолава, 90+2), Ракицкий, Исмаили, Марлос (Коваленко, 77), Фред, Степаненко, Тайсон, Бернард, Феррейра (Дентинью, 88).

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Диавара, Хамшик (Мертенс, 60), Зелиньски (Аллан, 67), Кальехон, Милик, Инсинье.

Предупреждения: Инсинье, 68. Фред, 68. Степаненко, 71. Кулибали, 82.

Судья: Цвайер (Германия).

Харьков. Стадион "ОСК Металлист".