"Севилья" дома победила "Лестер"

"Севилья" в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила "Лестер" – 2:1. В составе хозяев голами отметились Пабло Сарабия и Карлос Корреа, который в начале встречи при счете 0:0 не реализовал пенальти. У "Лестера" забивал Джейми Варди.
Ответная встреча пройдет 14 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
"Севилья" (Испания) – "Лестер"(Англия) – 2:1 (1:0)
Голы: Сарабия, 25 (1:0). Корреа, 62 (2:0). Варди, 73 (2:1).
Нереализованный пенальти: Корреа (Севилья), 14 (вратарь)
"Севилья": Рико, Рами, Эскудеро, Лангле (Каррису, 55), Мариану, Витоло, Н`Зонзи, Насри, Сарабия, Йоветич, Корреа (Иборра, 63).
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Олбрайтон (Амарти, 88), Дринкуотер, Ндиди, Махрез, Муса (Грэй, 58), Варди.
Предупреждения: Эскудеро, 77. Каррису, 90+2.
Судья: Тюрпен.
22 февраля. Севилья. Ramon Sanchez Pizjuan.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
knyaz boltconskiy
Надо брать,что Лисы выиграют лигу.
00:57
LVA1
Лестер... просто лакеры. Их буквально уничтожали, а они вопреки всякой логике забили мусорный гол. Теперь еще и пройдут скорее всего. P.S. Меня так бомбит, потому что я на фору Севильи в -1.5 ставил.
00:43
maxscorp78
отскочили лисы)
00:36