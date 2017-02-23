00:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Севилья" дома победила "Лестер"

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"Севилья" в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила "Лестер" – 2:1. В составе хозяев голами отметились Пабло Сарабия и Карлос Корреа, который в начале встречи при счете 0:0 не реализовал пенальти. У "Лестера" забивал Джейми Варди.

Ответная встреча пройдет 14 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Севилья" (Испания) – "Лестер"(Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: Сарабия, 25 (1:0). Корреа, 62 (2:0). Варди, 73 (2:1).

Нереализованный пенальти: Корреа (Севилья), 14 (вратарь)

"Севилья": Рико, Рами, Эскудеро, Лангле (Каррису, 55), Мариану, Витоло, Н`Зонзи, Насри, Сарабия, Йоветич, Корреа (Иборра, 63).

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Олбрайтон (Амарти, 88), Дринкуотер, Ндиди, Махрез, Муса (Грэй, 58), Варди.

Предупреждения: Эскудеро, 77. Каррису, 90+2.

Судья: Тюрпен.

22 февраля. Севилья. Ramon Sanchez Pizjuan.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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knyaz boltconskiy

Надо брать,что Лисы выиграют лигу.

00:57

LVA1

Лестер... просто лакеры. Их буквально уничтожали, а они вопреки всякой логике забили мусорный гол. Теперь еще и пройдут скорее всего. P.S. Меня так бомбит, потому что я на фору Севильи в -1.5 ставил.

00:43

maxscorp78

отскочили лисы)

00:36

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