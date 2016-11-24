Сесар Навас: "Ростов" ответил Гинеру своей игрой в Лиге чемпионов"

Защитник "Ростова" Сесар Навас после победы над "Баварией" (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что таким образом команда ответила президенту ЦСКА Евгений Гинеру. Ранее глава армейцев выразил мнение, что в самом престижном клубном европейском турнире "Зенит" смотрелся бы предпочтительнее желто-синих.

- Как я отношусь к словам Гинера? Вы же сами все видите. Мы достойно выступаем в этом турнире, результат говорит сам за себя, мы ответили Гинеру своей игрой, - приводит ТАСС слова Наваса.

Я не могу сравнить победу над "Баварией" с какими-либо другими в своей карьере, так как это был большой матч, матч Лиги чемпионов. Когда ты добиваешься такого результата перед своими болельщиками - ты испытываешь счастье, не сравнимое ни с чем.

Надо понимать, что в Лиге чемпионов играют лучшие футболисты со всего мира, с тобой соревнуются команды с хорошим подбором игроков. Сложно всегда одерживать победы в этом соревновании, особенно российским командам. После матча против "Баварии" я получил кучу поздравлений не только от родных и близких, но и от ребят, с которыми когда-то выходил на поле. Это очень приятно и мотивирует на достижение больших результатов в будущем.

Также испанский футболист выразил мнение, что вице-президент и тренер ростовчан Курбан Бердыев смог бы работать в Европе. Защитник считает его лучшим специалистом.

- Я думаю, что Курбан Бердыев, конечно, мог бы возглавить какой-либо европейский клуб в будущем. В этом нет никаких проблем, так как Курбан Бекиевич лично для меня самый лучший тренер, - подытожил Навас.