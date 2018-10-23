Сержиу Консейсау: "Для "Локомотива" этот матч важнее, чем для нас"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау перед матчем 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Локомотивом" отметил, что его команда постарается использовать слабые стороны соперника. Также по мнению специалиста, для российской команды эта встреча важнее, чем для "Порту".

– Можно ли сказать, что это будет решающий матч для "Порту"? Фернандеш сказал, что для "Локомотива" он не такой решающий, и это учитывая, что у команды нет очков.

– Для нас ничего особо не меняется. Я слышал, что сказал тренер. Он сказал, что можно рисковать, но важно сохранить при этом баланс в игре. Для нас главное – использовать слабые стороны соперника и противостоять их сильным сторонам.

– Юрий Семин говорил, что "Порту" действует довольно агрессивно. Что можете сказать о "Локомотиве"?

– По поводу агрессии, наверное, он хотел сказать, что мы всегда стараемся отбирать мяч, когда его теряем. Что касается "Локомотива", у него интересная динамика атак, он быстро переходит в нападение. Интересно играют братья Миранчуки и есть хороший правый защитник. У нас сейчас четыре очка, у "Локомотива" ноль и соперник будет действовать очень внимательно, больше атаковать. Для них этот матч важнее. (Елена Григорьевская)