Сергей Жуков: "Головин – супермозг, который тащит ЦСКА вперед"

Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг вратаря армейцев Игоря Акинфеева Сергей Жуков высоко оценил игру полузащитника Александра Головина в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (2:1). По его словам, на данный момент хавбек является одним из лидеров красно-синих.

– Назовете трех лучших игроков матча? – вопрос Жукову.

– Четырех: Акинфеев, Дзагоев, Кучаев и Головин. Последний вообще просто красавец, всегда находит, как обострить игру. Головин сейчас в команде – супермозг, который тащит ЦСКА вперед.

– Вам не кажется, что хавбек в последних матчах чуть-чуть сник?

– У меня было такое подозрение. Может быть, на это есть какие-то причины, мы же не можем забраться в его душу. И вообще человеку свойственно уставать. Тем более у него такая ответственность, а он еще молод. И, возможно, в силу этого, расстраивается больше, чем другие футболисты. Чтобы этого избежать, нужно еще больше играть через него.

– Братья Березуцкие провели 1000-й матч на двоих.

– Эти ребята – наше все. (Смеется.) Для футбола это уникальная история. И я искренне через "Спорт-Экспресс" их поздравляю с таким достижением. Отлично, когда люди в таком возрасте определяют игру команды. (Андрей СИЗЯКИН)