Сергей Силкин: "Для ЦСКА победа над "Янг Бойз" важна в финансовом плане"

Российский футбольный тренер Сергей Силкин считает, что ЦСКА в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" своего не упустит. 56-летний специалист отметил, что армейцам стратегически важно пройти швейцарцев, чтобы получить финансы на трансферы.

- Дома ЦСКА будет играть легче, чем в Швейцарии, - приводят "Известия" слова Силкина. - Но сейчас в еврокубках нет откровенно слабых соперников. Все команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, давно научились играть в организованный футбол. Армейцы сумели забить нужный гол на выезде, что вынуждает "Янг Бойз" раскрываться. С помощью этих свободных зон ЦСКА и будет пытаться ловить соперника на контратаках.

В первом матче хорошо сыграла защита, а Игорь Акинфеев скинул с себя груз голевой серии в Лиге чемпионов - теперь ему должно быть полегче. В целом, состав у ЦСКА опытный и обычно такое преимущество не отпускает. Поэтому думаю, что у армейцев все будет нормально.

Усиление нужно любой команде, но все зависит от финансов. ЦСКА всегда отличался тем, что в селекции, как правило, попадал в десятку с приобретениями молодых футболистов, которые потом за большие деньги продавались за границу. Это и Милош Красич, и Вагнер Лав, и Жо. Но сейчас для подобных трансферов нужны деньги, значительная часть которых лежит в призовом фонде Лиги чемпионов. Поэтому для армейцев пройти "Янг Бойз" стратегически важно не только в спортивном, но и в финансовом плане.