Сергей Прядкин: "Во втором тайме не ощущалось, что "Спартак" играет в меньшинстве"

Президент РПЛ Сергей Прядкин после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - ПАОК (0:0), отметил, что расстроен результатом матча. Красно-белые, уступив в первой игре со счетом 2:3, не смогли выйти в следующий раунд турнира.



- Что не получилось у "Спартака" сегодня?

- Мне понравилось, как "Спартак" играл во втором тайме, а вот в первом наоборот. Во втором даже не ощущалось, что красно-белые играют вдесятером против одиннадцати футболистов. Было ощущение, как будто составы равные. Я очень расстроен таким результатом. Не понимаю, почему так получилось.

- В матче с "Анжи" было два удаления. Сегодня одно. Видите какое-то сходство?

- Я не смотрел встречу с "Анжи", чтобы сравнивать. Но в РПЛ прошел только третий тур, команды втягиваются. Мы как раз только что обсуждали эту тему с двумя руководителями команд. Все клубы тяжело втягиваются в сезон. Счета такие: 1:0, 1:1, 0:0. Самый крупный счет был 3:1. Наверное, многие команды функционально еще не набрали кондиции, еще не готовы показывать более качественную игру. Но еще раз говорю, что мне очень жалко.

- Три российских клуба упустили возможность сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.

- Да. Я думаю, что у "Зенита" сложная ситуация. Никто не ожидал такого от "Динамо" Минск. Очень жаль. Начало сезона получилось не очень радостным. Хотя "Спартак" попал в групповой этап Лиги Европы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)