Сергей Хусаинов: "Характерное удаление для невоспитанного Луиза Адриану. В РПЛ такое ему прощают"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает справедливым удаление нападающего "Спартака" Луиза Адриану на 33-й минуте ответного матча 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОК.

– Он (Рудди Буке – арбитр встречи. – Прим. "СЭ") увидел неспортивное поведение в нейтральной ситуации, когда мяча не было у футболистов, – сказал Хусаинов. – Два игрока стояли рядом, и один другого исподтишка ударил ногой. Справедливое удаление, на мой взгляд. Это характерно для таких невоспитанных людей, типа Адриану. То, что прощается в национальном чемпионате, не прощается в еврокубках. Арбитр дал понять, что никакие грубости прощаться не будут. (Арман МКРТЧЯН)

"Спартак" - ПАОК: Луиз Адриану удален за удар соперника