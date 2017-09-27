Сергей Горлукович: "Заслужил ли "Спартак" ничью? Очко есть очко"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил самоотдачу игроков красно-белых. По его словам, в таком результате большая заслуга вратарей.

– "Спартак" заслужил эту ничью?

– Ну что значит "заслужил"? Очко есть очко. "Спартак " заработал определенные деньги.

– Спрошу по-другому – результат закономерен?

– Хм. Могу, конечно, отметить самоотдачу ребят, их настрой. А про качество игры и безобразие в обороне я, пожалуй, промолчу. Пусть скажут спасибо вратарям, которые вытаскивали такие мячи. А в остальном…

– Но, согласитесь, в любом случае ничья с таким соперником – это весьма достойно?

– Конечно, здесь спорить бессмысленно. Но в обороне-то бардак! Ну какая же это игра, когда "Ливерпуль" мог забить пять голов? Ребров и Селихов сыграли отлично. Точка.

– Леонид Федун после игры заметил: "Считаю, что команда выжала все, что можно, и смотрелась очень достойно и очень интересно. Если бы она так же играла и в чемпионате, то цены нам бы не было"

– Это его слова, его мнение. У меня несколько другая точка зрения. Просто и в чемпионате "Спартак" порой позволяет сопернику создавать у своих ворот по пять-шесть моментов. Вот это печально… Во второй встрече кряду пять человек выбегают против одного. О чем это говорит? Хаос, бардак, безобразие... Нет игровой дисциплины. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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