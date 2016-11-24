Сергей Андреев: "Как Бадштубер играет в "Баварии"? Диву даешься!"

Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев считает, что "Ростов" тактически переиграл "Баварию" (3:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он отметил качественную игру всех футболистов российской команды.

– Контратаки сделали свое делали. Со скоростью все в порядке. Азмун и Полоз несутся дай дороги, а там еще и Нобоа их поддерживает. А сзади все пластаются, работают, в том числе Азмун и Полоз.

– Поразились, как Азмун разобрался с Боатенгом в эпизоде с первым голом?

– Ну ладно еще Боатенг. Но Бадштубер просто смешной! Я так смеялся. Позволяет себя обыгрывать, мяч не выносит, что-то пытается. Как он играет в "Баварии"? Диву даешься!

– Кого выделите в "Ростове"?

– Азмуна я раньше очень хвалил. Но в последнее время он сдал. Сейчас, видимо, оживает. А вообще вся команда – молодец. Не стоит никого выделять.

– Было предчувствие, что Нобоа забьет со штрафного?

– Ну он умеет. У него хороший, поставленный удар. Нобоа так делал неоднократно, еще в "Рубине".

– Нобоа – похороны для "Баварии"?

– Я так говорить не буду. Но если болельщики подхватят это выражение – ради бога.

– Эта победа сопоставима с триумфом "Рубина" в матче с "Барселоной"?

– Да, их можно поставить в один ряд. Великие результаты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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