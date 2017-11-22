Щенников открыл счет в матче с "Бенфикой". И вот как это было

Защитник ЦСКА Георгий Щенников на 13-й минуте открыл счет в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики". Россиянин на грани офсайда принял пас из глубины от Бибраса Натхо и реализовал выход 1 на 1.
Отметим, что для Щенникова это 5-й гол в карьере.
Гол Щенникова в ворота "Бенфики". #ЦСКАБенфика - 1:0 pic.twitter.com/Yfbw9IiCXe– СЭ ЦСКА (@cska_se) 22 ноября 2017 г.
РАЗБОР ГОЛА ОТ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА
Атака ЦСКА перед первым голом в ворота "Бенфики" стала, возможно, рекордной по длительности в этой Лиге чемпионов - настолько затяжной она получилась благодаря тому, что неуступчивые армейцы выигрывали все подборы и раз за разом возвращали мяч к воротам соперников.
В новой фазе наступления дважды безрезультатно пробрасывал мяч вдоль ворот Головин, а после очередного выноса Фернандес выиграл борьбу в воздухе и снова сбросил мяч в штрафную. Защитники "Бенфики" позволили Вернблуму его принять и откинуть Натхо, а тому - оглядеться и сделать проникающий пас вразрез - уже в бесчисленный раз в ходе этой атаки опорная зона португальцев все проворонила.
Тем не менее, "Бенфика" смогла создать искусственный офсайд, и Щенников, принимая пас от Натхо, находился в положении "вне игры", как и еще несколько армейцев. Но судейский свисток промолчал, и защитник, оказавшись с мячом напротив ворот, технично переиграл вратаря.
Al Rains
SS-1525-Sergey Опять благодаря ошибкам судейским вылезают коняшки...............Везёт тому кто везёт
20:48
SS-1525-Sergey
Опять благодаря ошибкам судейским вылезают коняшки!
20:44
SP2
В смысле - находясь в офсайде. Но зато один на один выход реализовал. У нас большинство и того не могут.)
20:37
Al Rains
Это Эрдоган поговорил с Айтеккином
20:33
Fritz1983
ГВК))
20:29
igogohruhru
гинервсекупил
20:28
werder63
Это глубоко за гранью офсайда)) Но то, что засчитано - это гол))
20:26
Al Rains
Был, но красава Щеня...вот о чём тогда Зико говорил...
20:25
klipsch
Гол из оффсайда и почему то я уверен что скандала не будет, как пытается раздуть спорт-экспресс из любого спорного эпизода в матчах чемпионата России. Просто потому что это самая обычная судейская ошибка, каких каждый год огромное множество и в России и в Европе.
20:24
Igocha
пол метровый оффсайд
20:23
and0508
Офсайд был ...
20:21