Щенников открыл счет в матче с "Бенфикой". И вот как это было

Защитник ЦСКА Георгий Щенников на 13-й минуте открыл счет в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики". Россиянин на грани офсайда принял пас из глубины от Бибраса Натхо и реализовал выход 1 на 1.

Отметим, что для Щенникова это 5-й гол в карьере.

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Атака ЦСКА перед первым голом в ворота "Бенфики" стала, возможно, рекордной по длительности в этой Лиге чемпионов - настолько затяжной она получилась благодаря тому, что неуступчивые армейцы выигрывали все подборы и раз за разом возвращали мяч к воротам соперников.

В новой фазе наступления дважды безрезультатно пробрасывал мяч вдоль ворот Головин, а после очередного выноса Фернандес выиграл борьбу в воздухе и снова сбросил мяч в штрафную. Защитники "Бенфики" позволили Вернблуму его принять и откинуть Натхо, а тому - оглядеться и сделать проникающий пас вразрез - уже в бесчисленный раз в ходе этой атаки опорная зона португальцев все проворонила.

Тем не менее, "Бенфика" смогла создать искусственный офсайд, и Щенников, принимая пас от Натхо, находился в положении "вне игры", как и еще несколько армейцев. Но судейский свисток промолчал, и защитник, оказавшись с мячом напротив ворот, технично переиграл вратаря.

ЦСКА - "Бенфика". Live!