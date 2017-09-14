Сарри - о поражении от "Шахтера": "Наполи" опустился с небес на землю"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после поражения от "Шахтера" (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что нападающий Дрис Мертенс не может выходить в стартовом составе в каждой игре.

По словам специалиста, форварду необходимо сохранять свежесть. 30-летний бельгиец вышел на поле на 60-й минуте. Спустя 11 минут он заработал пенальти.

– Мертенс – потрясающий футболист, но ему необходимо быть свежим. Он не может проводить 50 матчей за сезон, поэтому иногда мы должны давать ему передохнуть, – приводит Premium Sport слова Сарри. – Непросто оставлять его в запасе, но иногда приходится это делать.

Сейчас же мы должны понять причину поражения. Для тех, кто ждал от "Наполи" невероятных результатов, могу сказать, что мы опустились с небес на землю. Я знал, что нам не будет легко.