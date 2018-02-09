Сами Хедира: "Кейн - совершенный нападающий"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поставил форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна на один уровень с Гонсало Игуаином и Робертом Левандовски. "Ювентус" и "Тоттенхэм" – соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между этими командами состоится в Турине 13 февраля.

– Я смотрел матчи "Тоттенхэма" против "Ливерпуля" и "Арсенала" – цитирует BBC Хедиру. – "Шпоры" очень сильны, потому что у них хорошая защита, полузащита, футболисты мирового класса и действительно хороший тренер. Они неопытны, и это может стать преимуществом для нас, н о нельзя расслабляться, потому что, на мой взгляд, "Тоттенхэм" – одна из лучших команд в Европе.