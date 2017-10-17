Руй Витория: "Матчи с "Базелем" и ЦСКА не отражают силы "Бенфики"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория считает, что поражения от "Базеля" (0:5) и ЦСКА (1:2) в Лиге чемпионов не отражают силы команды. В третьем и четвертом турах группового турнира лиссабонцы встретятся с "Манчестер Юнайтед".

– "МЮ" очень хорошая команда, которая уже полностью выстроена Моуринью, – цитирует A Bola Виторию. – В прошлом сезоне "МЮ" провел отличный сезон, выиграл Лигу Европы. Мы же уверены в себе и понимаем, что предыдущие матчи не отражают нашей силы, нашего качества. Мы верим в свое мастерство, важно поддерживать высокий уровень концентрации. Мы говорим об одной из лучших команд Европы, но нет ничего, что может помешать нам победить.